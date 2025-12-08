IBM salué pour le rachat de Confluent, qui bondit de 29%
Vers 11h00 (heure de New York), l'action du groupe technologique progresse d'environ 1%, alors que l'indice Dow recule au même moment de 0,3%.
Confluent s'envole pour sa part de près de 29% à 29,8 dollars, sans pour autant atteindre le prix de 31 dollars proposé par IBM pour chaque action de l'entreprise dans le cadre de son offre.
Basé à Mountain View (Californie), Confluent revendique plus de 6 500 clients dont quelques grands comptes de la trempe d'AWS, Microsoft et Snowflake, dont il prend en charge la diffusion et le traitement en continu des données historiques et en temps réel pour leurs applications et charges de travail liées à l'IA.
Alimenté par Claude, le modèle de langage large (LLM) développé par Anthropic, Confluent se définit comme une "plateforme de streaming de données" qui diffuse des données structurées et fiables vers tout agent ou application d'IA, sans que les équipes n'aient à en gérer l'infrastructure.
"Cette acquisition marque un tournant stratégique fort pour IBM, qui renforce ainsi ses capacités de traitement de données au sein de son écosystème de cloud hybride, tout en maintenant une croissance rentable sur le long terme, sachant que Confluent apparaît comme un partenaire naturel pour son développement au moment où le groupe s'attaque à son objectif phare: éliminer les silos de données pour booster ses ambitions dans l'intelligence artificielle", souligne Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities.
Un point de vue partagé par les équipes de Jefferies, qui y voient rapprochement pertinent en oeuvrant la voie à une association entre Apache, le standard open source utilisé par Confluent pour la diffusion de ses données en continu et les capacités en matière d'automatisation, de sécurité et de distribution mondiale dont dispose IBM.
Seul bémol peut-être, Jefferies souligne que le prix de l'acquisition est basé sur un ratio Valeur d'entreprise/chiffre d'affaires de court terme (EV/NTM) de 8,5x, supérieur aux dernières transactions conclues dans le secteur (notamment Salesforce/Informatica ou encore Cisco/Splunk), dont la moyenne s'est établie à 6,5x.
L'acquisition, dont la finalisation est attendue à la mi-2026, est la plus importante réalisée par IBM depuis le rachat de Red Hat, conclu en 2019.
