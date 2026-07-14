IBM s'apprête à connaître une journée pire que celle du krach de 1987 après la publication de ses prévisions pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)
14 juillet - ** Les actions d’International Business Machines Corp IBM.N s’effondrent de 25 %, ce qui les place en passe d’enregistrer une chute journalière plus importante que celle du « lundi noir » de 1987
** La société prévoit un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux estimations des analystes
** Le chiffre d'affairespréliminaire de la société pour le deuxième trimestres'élève à 17,2 milliards de dollars, soit un montant inférieur à l'estimation consensuelle de 17,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG
** IBM devrait publier ses résultats trimestriels après la clôture du marché le 22 juillet
** Depuis le début de l'année, l'action IBM a reculé d'environ26,6%, sous-performant la hausse de 9,8% enregistrée par l'indice S&P 500 .SPX
** La recommandation moyenne des 26 analystes couvrant le titre est « acheter » et leur objectif de cours médian est de 293 dollars – données compilées par LSEG
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