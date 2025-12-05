IBM reconnu comme prestataire critique au titre du règlement DORA
IBM annonce avoir été désigné prestataire tiers critique en technologies de l'information et de la communication (ICT) dans le cadre du règlement européen DORA, une décision prise par les autorités européennes de supervision (EBA, EIOPA, ESMA). Cette désignation soumet désormais le groupe à la supervision directe des régulateurs européens en raison de son rôle central dans la résilience opérationnelle du secteur financier.
L'entreprise souligne qu'elle collaborera étroitement avec les autorités afin de garantir la robustesse technique et opérationnelle attendue des prestataires critiques au sein du système financier européen.
Pour les clients, cette étape renforce l'engagement de longue date d'IBM en matière de résilience, de cybersécurité et de conformité réglementaire, alors que DORA impose aussi de nouvelles obligations aux établissements financiers.
Le groupe indique avoir anticipé l'entrée en vigueur du règlement en adaptant ses technologies et services, et en renforçant ses dispositifs de cybersécurité et de gouvernance.
Parmi ses priorités figurent la coopération avec les régulateurs, l'accompagnement des institutions financières dans la mise en conformité DORA et l'investissement continu dans la résilience des services numériques.
Après avoir grimpé de 1,7% hier, le titre IBM enregistre une hausse de 40% depuis le début de l'année.
