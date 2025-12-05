 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 142,66
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IBM reconnu comme prestataire critique au titre du règlement DORA
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 12:59






IBM annonce avoir été désigné prestataire tiers critique en technologies de l'information et de la communication (ICT) dans le cadre du règlement européen DORA, une décision prise par les autorités européennes de supervision (EBA, EIOPA, ESMA). Cette désignation soumet désormais le groupe à la supervision directe des régulateurs européens en raison de son rôle central dans la résilience opérationnelle du secteur financier.
L'entreprise souligne qu'elle collaborera étroitement avec les autorités afin de garantir la robustesse technique et opérationnelle attendue des prestataires critiques au sein du système financier européen.
Pour les clients, cette étape renforce l'engagement de longue date d'IBM en matière de résilience, de cybersécurité et de conformité réglementaire, alors que DORA impose aussi de nouvelles obligations aux établissements financiers.
Le groupe indique avoir anticipé l'entrée en vigueur du règlement en adaptant ses technologies et services, et en renforçant ses dispositifs de cybersécurité et de gouvernance.
Parmi ses priorités figurent la coopération avec les régulateurs, l'accompagnement des institutions financières dans la mise en conformité DORA et l'investissement continu dans la résilience des services numériques.




Après avoir grimpé de 1,7% hier, le titre IBM enregistre une hausse de 40% depuis le début de l'année.







Valeurs associées

IBM
307,920 USD NYSE +1,65%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars ( AFP / Patrick T. FALLON )
    Netflix va racheter Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:46 

    Netflix , le géant du streaming, va racheter le studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour près de 83 milliards de dollars au total, ont annoncé les deux entreprises américaines dans un communiqué commun vendredi. Cette acquisition, qui permet ... Lire la suite

  • La croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, sur la zone Euro, selon Eurostat ( POOL / YVES HERMAN )
    Zone euro: la croissance révisée à la hausse à 0,3% au 3e trimestre, selon Eurostat
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:36 

    La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi. Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump entouré par les chefs d'Etat rwandais Paul Kagame (G) et congolais Etienne Tshisekedi (D) lors de la cérémonie de signature d'un accord de paix, à Washington le 4 décembre 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Conflit dans l'est de la RDC: accord signé, mise en oeuvre complexe
    information fournie par AFP 05.12.2025 13:28 

    La mise en oeuvre de l'accord entériné jeudi à Washington et visant à mettre un terme au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) s'annonce complexe alors même que d'intenses combats sont en cours vendredi dans l'Est congolais. - Diplomatie ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 05.12.2025 13:15 

    (Actualisé avec Netflix et WBD, contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank