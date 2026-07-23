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IBM rachète la filiale d'informatique quantique de Boeing et GM
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 14:58
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IBM a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de racheter HRL Laboratories à Boeing et General Motors, continuant ainsi à renforcer son portefeuille dans l'informatique quantique.

Le groupe américain explique dans un communiqué que l'acquisition de cette société non cotée en Bourse, spécialisée dans la recherche et développement, va lui permettre de renforcer ses capacités d'innovation dans le domaine des technologies quantiques.

L'expertise d'HRL dans l'ingénierie des qubits à spin de silicium viendra compléter sa stratégie en la matière, qui vise à faire passer à l'échelle des ordinateurs quantiques toujours plus puissants.

Les qubits supraconducteurs et les qubits à spin s'appuient tous deux sur les procédés de fabrication sur silicium les plus récents, une base technologique commune qui constitue l'une des raisons pour lesquelles ces deux approches forment ensemble une voie crédible pour le développement à grande échelle des applications quantiques.

Une feuille de route ambitieuse

Cette transaction est la dernière en date d'une longue série d'opérations annoncées ces derniers temps par IBM, qui s'est donné comme objectif de lancer d'ici 2029 son IBM Quantum Starling, un système 20 000 fois plus puissant que les ordinateurs quantiques actuels et capable d'exécuter 100 millions d'opérations quantiques.

Celui-ci devrait être suivi, au milieu des années 2030, du dispositif Blue Jay, un processeur encore plus performant capable d'effectuer un milliard d'opérations quantiques.

En mai, le groupe informatique américain avait déjà renforcé sa position sur le marché de l'informatique quantique en annonçant la création d'Anderon, une entité présentée comme la première fonderie au monde exclusivement dédiée aux plaquettes (wafers) quantiques.

Le rachat, dont les termes financiers n'ont pas été communiqués, devrait être finalisé d'ici à la fin du mois de septembre.

Il est prévu qu'à l'issue de la transaction, Boeing et GM continuent de collaborer avec IBM sur le développement d'applications quantiques et de technologies avancées.

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