IBM: projet de modernisation du contrôle aérien avec Parsons information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 14:42









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mardi s'être associé avec Parsons en vue de proposer un nouveau système national de gestion de l'espace aérien, dans le cadre du projet de modernisation du contrôle aérien aux Etats-Unis.



Parsons, déjà partenaire de la Federal Aviation Administration (FAA) depuis près de 50 ans, rappelle avoir participé à la conception, à la construction et à la gestion de plus de 450 aéroports dans 40 pays.



De son côté, IBM, un fournisseur historique du gouvernement fédéral américain, prévoit d'apporter son expertise en matière technologique pour rationaliser les services publics et améliorer l'efficacité des ressources.



Le groupe informatique précise que cette initiative s'inscrit dans la vision du président Donald Trump et du secrétaire aux Transports Sean Duffy, qui ont récemment appelé à une refonte complète du National Airspace System (NAS).



Le projet est censé privilégier une approche ouverte, s'appuyant sur différents fournisseurs, afin de permettre à la FAA d'intégrer les dernières innovations technologiques et d'adapter ses systèmes.



Par ailleurs, IBM a annoncé avoir poursuivi son avancée dans le domaine quantique en dévoilant, partenariat avec le laboratoire de recherche japonais Riken, le premier IBM Quantum System Two déployé hors des Etats-Unis.



L'ordinateur quantique, équipé du processeur IBM Heron à 156 qubits, est désormais co-localisé avec Fugaku, l'un des supercalculateurs classiques les plus puissants au monde.



Ce projet, soutenu par l'organisation japonaise NEDO, relevant du ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, marque une nouvelle étape dans l'intégration des technologies quantiques et classiques.



L'IBM Heron affiche un taux d'erreur deux-qubits dix fois inférieur à celui de la génération précédente, et une vitesse d'exécution multipliée par dix, atteignant 250.000 CLOPS.





Valeurs associées IBM 289,480 USD NYSE +0,14%