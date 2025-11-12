IBM progresse après l'annonce du processeur Quantum Nighthawk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 novembre -

** Les actions de la société technologique IBM IBM.N augmentent de 2,2 % à 320,87 dollars

** IBM annonce Quantum Nighthawk , un processeur conçu pour fonctionner plus rapidement que les ordinateurs classiques, qu'elle qualifie de "processeur le plus avancé à ce jour"

** IBM pense que Nighthawk pourrait battre les ordinateurs classiques sur certaines tâches d'ici la fin de l'année prochaine

** La société indique que Nighthawk devrait être livré aux utilisateurs d'ici à la fin de l'année 2025

** La société annonce également Quantum Loon, une puce d'essai contenant toutes les pièces nécessaires à la construction d'ordinateurs quantiques à grande échelle pour une correction d'erreur avancée

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait progressé de 22,7 % cette année