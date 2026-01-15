IBM mise sur l'IA souveraine avec le lancement d'un nouveau logiciel
Dans un communiqué, le groupe technologique américain présente "Sovereign Core" comme un logiciel imaginé afin de permettre la conception, le déploiement et la gestion d'applications cloud et d'IA sous le contrôle direct d'une organisation, au sein de juridictions choisies. La solution s'appuie sur des technologies "open source" mises au point par sa filiale Red Hat.
Contrairement aux approches consistant à ajouter a posteriori des mécanismes de souveraineté à des architectures existantes, IBM explique avoir fait de la souveraineté un élément central du logiciel.
"Les entreprises sont soumises à des pressions croissantes pour innover, tout en devant répondre à un durcissement des exigences réglementaires et en prenant pleinement conscience de l'importance de maîtriser l'accès et l'exploitation des données sensibles, ainsi que des applications d'IA", a déclaré Priya Srinivasan, directeur général d'IBM Software Products.
"Cette évolution fait émerger un besoin urgent de solutions souveraines capables de fournir des environnements prêts pour l'IA", ajoute-t-il.
Selon une étude du cabinet de recherche Gartner, plus de 75% des entreprises auront mis en place une stratégie de souveraineté numérique d'ici 2030, le plus souvent sous la forme de stratégies de "cloud" souverain.
IBM souligne toutefois que la souveraineté numérique ne se limite pas à la seule localisation des données, mais qu'elle englobe également la responsabilité et le contrôle des environnements technologiques, les modalités d'accès et de gouvernance des données, les lieux d'exécution des applications, ainsi que la juridiction sous laquelle opèrent les modèles d'IA.
Or, la majorité des organisations ne disposent pas aujourd'hui d'environnements leur permettant d'héberger, de moderniser ou de réhéberger leurs applications dans un cadre pleinement souverain, constate le groupe.
Le logiciel IBM Sovereign Core doit être disponible à partir du mois de février en version "tech preview", avant une disponibilité commerciale complète attendue à la mi-2026. Des fonctionnalités supplémentaires seront progressivement introduites durant cette phase de test.
