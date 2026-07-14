IBM met en garde contre l'essor de l'IA qui pèse sur les budgets logiciels ; les actions s'effondrent dans le sillage de la chute du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* IBM prévoit pour le deuxième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice inférieurs aux estimations

* Le directeur général explique que « de nombreux contrats importants » n'ont pas abouti comme prévu

* Selon le directeur général, l'essor des infrastructures d'IA détourne les investissements d'autres technologies

* IBM risque de perdre 70 milliards de dollars de capitalisation boursière si les pertes se confirment

(Ajout de détails aux paragraphes 3 et 15) par Harshita Mary Varghese et Rashika Singh

IBM a déclaré avoir « peiné » à suivre le rythme du glissement des dépenses des entreprises, qui se sont détournées des logiciels au profit des infrastructures de centres de données, et s'attend à une forte baisse de ses résultats au deuxième trimestre, ce qui constitue le signe le plus clair à ce jour de l'impact croissant de l'IA sur le secteur.

L'actionIBM <, IBM.N,> a chutéde 25 %mardi, ce qui la met en passe d'enregistrer une baisse journalière encore plus forte que celle subie lors du krach du « lundi noir » de 1987. D'autres valeurs du secteur des logiciels ont également reculé.

Cet avertissement montre que les entreprises, qui se précipitent pour s’assurer l’accès à des serveurs, des puces et des équipements réseau dont l’offre est limitée, détournent leurs dépenses au détriment d’autres technologies, ce qui renforce les inquiétudes concernant un secteur des logiciels déjà ébranlé par l’essor des outils d’IA capables d’écrire du code informatique et d’automatiser des tâches.

« Au cours des dernières semaines de juin, nous avons constaté que nos clients réorientaient leurs dépenses d’investissement trimestrielles vers l’achat de serveurs, de solutions de stockage et de mémoire afin de s’assurer un accès à des infrastructures soumises à des contraintes d’approvisionnement avant les hausses de prix attendues », a déclaré le directeur général Arvind Krishna dans une lettre adressée aux investisseurs.

« Bien que nous ayons anticipé un certain impact lié à la chaîne d’approvisionnement dans nos prévisions, nous n’avions pas prévu l’ampleur de cette réorientation des dépenses d’investissement », a précisé Arvind Krishna, ajoutant que « de nombreuses transactions importantes » n’avaient pas abouti comme prévu.

IBM a précisé que ce recul concernait principalement son activité « mainframe », qui commercialise des ordinateurs et des logiciels très puissants traitant quotidiennement des millions de transactions pour des secteurs tels que la banque et le transport aérien.

L’entreprise a également souligné que les entreprises accordaient la priorité aux dépenses en matière de cybersécurité, compte tenu des récentes avancées en matière de piratage par l’IA.

Le modèle avancé Mythos d’Anthropic a secoué le monde des affaires cette année grâce à sa capacité à mettre au jour les failles des logiciels et des systèmes de chiffrement existants, poussant les entreprises à renforcer leur cybersécurité.

RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE

IBM a déclaré s’attendre à ce que son chiffre d’affaires n’augmente que de 1 % pour atteindre 17,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation des analystes de 17,86 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Cela marquerait sa plus faible croissance du chiffre d’affaires depuis plus d’un an.

La société prévoit un bénéfice par action ajusté de 2,93 dollars, contre une estimation de 3,02 dollars.

IBM commercialise des ordinateurs mainframe, des logiciels d’entreprise et des services de conseil en informatique auprès de grandes entreprises et d’administrations publiques.

La société s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'activité cyclique des ordinateurs centraux en se concentrant sur sa division logicielle, notamment son activité Red Hat à forte marge, qui aide les entreprises à exécuter des applications sur différents fournisseurs de cloud.

« C’est une période difficile pour IBM et les valeurs logicielles… La grande question sera de savoir combien de temps durera cette transition vers les infrastructures et la cybersécurité », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group.

« Quelques mois supplémentaires pourraient être supportables, mais au-delà, de sérieuses questions se poseront à nouveau concernant les valeurs logicielles. »

Si les pertes se confirment, IBM risquerait de perdre 70 milliards de dollars sur sa capitalisation boursière de 272,78 milliards de dollars. Microsoft MSFT.O , ServiceNow NOW.N , Salesforce CRM.N et Intuit INTU.O ont reculé de 2 % à 5 %.

Pour rassurer les investisseurs, IBM a souligné mardi ses investissements massifs dans l’informatique quantique, notamment plus de 10 milliards de dollars pour construire le premier ordinateur quantique à grande échelle d’ici 2029.

Cette technologie suscite un regain d’intérêt depuis que le gouvernement américain a apporté, en mai, son soutien à des entreprises telles qu’IBM afin de renforcer la chaîne d’approvisionnement.

Mais les efforts d’IBM dans le domaine quantique et l’élargissement de ses partenariats en matière d’IA, notamment avec OpenAI, n’en sont encore qu’à leurs débuts et ne sont pas encore suffisamment importants pour compenser de manière significative la faiblesse de ses activités principales dans les logiciels et les infrastructures.

La société devrait publier ses résultats du deuxième trimestre le 22 juillet.