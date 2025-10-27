IBM lance une plateforme de gestion pour les actifs numériques
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 16:16
La solution - baptisée 'IBM Digital Asset Haven' - vise à offrir un point d'accès unique en vue d'administrer le cycle de vie complet des actifs numériques - de leur conservation jusqu'au règlement - tout en répondant aux exigences de conformité réglementaire et en facilitant son intégration avec les systèmes existants.
Développée en collaboration avec Dfns, un fournisseur d'infrastructures de portefeuilles numériques, IBM Digital Asset Haven combine les technologies de sécurité développées par IBM avec les capacités de conservation et de gestion d'actifs numériques de Dfns, qui dit gérer plus de 15 millions de portefeuilles pour le compte de plus de 250 clients.
Dans un communiqué, IBM indique qu'il prévoit de commercialiser Digital Asset Haven sous forme de plateforme en tant que service (SaaS) au quatrième trimestre 2025, avant un déploiement sur site à compter du deuxième trimestre 2026.
