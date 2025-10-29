 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 207,55
-0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IBM lance un modèle d'IA dédié à la défense et à la sécurité nationale
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 16:00

IBM annonce le lancement de 'IBM Defense Model', un modèle d'intelligence artificielle conçu pour fournir des analyses fiables aux acteurs de la défense et de la sécurité. Développé en partenariat avec Janes, spécialiste du renseignement de défense open source, ce modèle associe la technologie d'IA d'entreprise d'IBM à des données sectorielles spécifiques pour aider les agences à prendre des décisions rapides et précises dans des environnements hautement sécurisés.

Basé sur les modèles Granite et déployé via watsonx.ai, l'outil est optimisé pour des contextes classifiés, déconnectés ou en périphérie réseau. Il permet la planification opérationnelle, la rédaction de rapports et la simulation stratégique.

Selon Vanessa Hunt, directrice générale d'IBM pour le marché fédéral américain, ce modèle 'accélère la planification des missions tout en garantissant des informations précises et sécurisées'.

IBM estime que ce partenariat avec Janes assurera une actualisation continue des données et renforcera la pertinence opérationnelle du modèle pour la défense.

Valeurs associées

IBM
313,100 USD NYSE +0,17%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank