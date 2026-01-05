IBM en hausse, Jefferies ayant relevé sa recommandation à "acheter"

5 janvier - ** Les actions de la société technologique IBM

IBM.N ont augmenté de 1,4 % à 295,68 $ avant le marché

** Jefferies relève la note de "hold" à "buy"; augmente le PT de 300 $ à 360 $

** Le nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse d'environ 23 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** Le courtier voit un chemin plus clair vers l'accélération de la croissance des logiciels en 2026, grâce à la dynamique de Red Hat et aux synergies générées par les récentes acquisitions, y compris celle de HCP et l'accord en cours avec Confluent ** Le ton de la direction est plus optimiste, avec une large demande de transformation technologique et l'accélération de l'adoption de l'IA - Jefferies

** L'action IBM a chuté de 1,5 % en 2025