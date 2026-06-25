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IBM en hausse après avoir dévoilé une technologie de puces inférieure à 1 nanomètre
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 12:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Les actions d'IBM IBM.N progressent de 5,4% à 277 dollars en pré-ouverture

** La société dévoile une technologie pour des puces de moins d'un nanomètre

** Une puce de 0,7 nm intègre près de 100 milliards de transistors sur une surface de la taille d’un ongle

** Cette technologie repose sur une nouvelle conception appelée "nanostack", qui empile les transistors les uns sur les autres en trois dimensions, permettant d’en intégrer davantage dans un espace réduit

** La société indique que la production pourrait démarrer d’ici cinq ans

** À la clôture d'hier, l'action avait chuté de 11,2% depuis le début de l'année

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