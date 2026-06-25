IBM dévoile une technologie pour des puces de moins d'un nanomètre dans le cadre de son offensive dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IBM IBM.N a dévoilé jeudi ce qu’elle présente comme la première technologie au monde capable de produire des puces de moins d’un nanomètre, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour développer des semi-conducteurs capables de gérer des charges de travail d’IA de plus en plus exigeantes.

Cette annonce intervient à un moment où les fabricants de puces cherchent des moyens de maintenir la tendance, vieille de plusieurs décennies, consistant à concentrer davantage de puissance de calcul dans des espaces plus réduits, un phénomène connu sous le nom de loi de Moore.

Cette nouvelle technologie de puces, qui renforce la position d’IBM face à ses concurrents TSMC 2330.TW et Intel INTC.O , présente une architecture de transistors de 0,7 nanomètre, soit 7 angströms.

La semaine dernière, Intel a annoncé que la nouvelle génération de son procédé de fabrication 18A, qui permet de produire des puces de 1,8 nanomètre, était passée en « production à risque » , la phase de test précédant la production commerciale.

IBM a indiqué que cette puce de 0,7 nanomètre intègre près de 100 milliards de transistors sur une surface de la taille d’un ongle, soit environ deux fois la densité de sa puce de 2 nanomètres dévoilée en 2021 , offrant des performances jusqu’à 50 % supérieures ou une efficacité énergétique accrue de 70 %.

Pour y parvenir, IBM a mis au point une nouvelle conception de transistor appelée "nanostack". Au lieu de disposer les transistors à plat, cette conception les empile les uns sur les autres en trois dimensions, ce qui permet d’en intégrer davantage dans un même volume.

"Avec notre nouvelle architecture nanostack, nous ne nous contentons pas de fabriquer des transistors plus petits, nous réinventons la façon dont les puces sont construites pour offrir une puissance et une efficacité énergétique nettement supérieures", a déclaré Jay Gambetta, directeur d’IBM Research.

IBM indique que la production pourrait débuter d’ici cinq ans. L’entreprise a déjà concédé des licences pour ses technologies de puces à Samsung 005930.KS et à la société japonaise Rapidus. Elle n’a pas encore annoncé de partenaire de fabrication pour cette technologie.