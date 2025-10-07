 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 984,37
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IBM dévoile un partenariat avec Anthropic
information fournie par AOF 07/10/2025 à 14:21

(AOF) - IBM a annoncé un partenariat stratégique avec Anthropic. L’objectif est d’accélérer le développement d’une IA prête à l’emploi pour les entreprises en intégrant Claude Anthropic au portefeuille de logiciels d’IBM afin d’offrir des gains de productivité tout en intégrant la sécurité, la gouvernance et le contrôle des coûts directement dans le cycle de vie du développement logiciel.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

IBM
289,490 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank