IBM dévoile un partenariat avec Anthropic

(AOF) - IBM a annoncé un partenariat stratégique avec Anthropic. L’objectif est d’accélérer le développement d’une IA prête à l’emploi pour les entreprises en intégrant Claude Anthropic au portefeuille de logiciels d’IBM afin d’offrir des gains de productivité tout en intégrant la sécurité, la gouvernance et le contrôle des coûts directement dans le cycle de vie du développement logiciel.
