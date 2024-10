IBM dévoile des revenus un peu courts

AOF - EN SAVOIR PLUS

IBM continue de prévoir la génération de plus 12 milliards de dollars de free cash flow. La société s'attend à ce que la croissance des revenus à taux de change constant au quatrième trimestre soit comparable à celle du troisième trimestre. Aux taux de change actuels, les devises devraient peser pour environ un demi-point sur la croissance des revenus au cours du trimestre.

(AOF) - IBM devrait ouvrir dans le rouge en raison de revenus légèrement sous les attentes. Au troisième trimestre, le géant informatique a essuyé une perte nette de 330 millions de dollars, soit 36 cents par action contre un bénéfice de respectivement 1,7 milliard de dollars et 1,87 dollar, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 2,30 dollars, soit 8 cents de mieux que le consensus.

