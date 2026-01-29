IBM déploie ses muscles en matière d'IA, Wall Street voit un géant stable en mouvement

29 janvier - ** IBM IBM.N a battu les estimations de Wall Street pour ses résultats du quatrième trimestre mercredi, l'adoption rapide de l'IA ayant stimulé la demande pour ses services logiciels

** Les actions d'IBM augmentent de près de 8 % à 317,71 $ avant le marché

UN DÉVELOPPEMENT GRADUEL, UN EFFET SOLIDE

** J.P. Morgan ("neutre", PT: 317 $) dit que la surperformance des données d'IBM a été décrite comme saisonnière, entraînée par l'ELA, avec une croissance qui devrait revenir à des niveaux plus bas l'année prochaine

** Cependant, le groupe reste un nom relativement défensif, avec une exposition de plus en plus favorable aux vents porteurs des logiciels et de l'IA, ajoute JPM

** Morgan Stanley ("equal-weight", PT: $304) déclare que le solide trimestre d'IBM a été en partie soutenu par un financement accru des clients, tandis que le matériel à court terme est confronté à certains risques

** Il ajoute que son dernier ordinateur central d'entreprise, le z17, devrait toujours être l'un des cycles d'ordinateurs centraux les plus solides depuis des décennies

** RBC Capital Markets ("outperform", PT: $361) déclare que Red Hat, l'unité de logiciels libres d'IBM, a vu sa croissance ralentir au cours du trimestre en raison d'une demande plus faible pour ses services par abonnement et d'un environnement plus difficile dans le secteur fédéral, mais qu'elle devrait encore connaître une croissance à deux chiffres au cours de l'année fiscale 26

** Morningstar (juste valeur: $325) s'attend à ce que l'activité logicielle d'IBM bénéficie d'un vent arrière séculaire plus fort à mesure que les entreprises étendent leur infrastructure d'IA, ce qui soutient sa prévision de croissance de 9% pour les logiciels au cours des cinq prochaines années