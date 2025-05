IBM: de nouvelles technologies dévoilées à 'Think' information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 17:30









(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé mardi de nouvelles technologies destinées à l'IA d'entreprise à l'occasion de la tenue de son événement annuel 'Think'.



D'après le groupe technologique américain, ces outils peuvent permettre aux organisations de concevoir et de déployer des agents IA avec leurs propres données d'entreprise en moins de cinq minutes.



IBM ajoute que le développement de ces agents peut se faire à partir de n'importe quel environnement technique, qu'il s'agisse d'outils 'no-code' ou 'pro-code' pour tout type d'utilisateur.



Selon IBM, ce sont ainsi plus d'un milliard d'applications qui verront le jour d'ici 2028, une prolifération qui va obliger les entreprises à évoluer dans des environnements de plus en plus fragmentés.



A en croire des données de Forrester, les entreprises peuvent obtenir un retour sur investissement de 176% sur trois ans en automatisant l'intégration des applications et des API au sein d'un 'cloud' hybride.



S'ajoutent à cela, d'après IBM, un certain nombre d'avantages non quantifiés tels que la facilité d'utilisation, la réduction des coûts de formation et l'amélioration de la visibilité et de la posture de sécurité.



Parallèlement, IBM dit avoir fait évoluer watsonx.data pour en faire un 'un lac de données ouvert' en vue d'aider les organisations à exploiter leurs données afin d'obtenir une IA 40% plus précise.



De son point de vue, les données non structurées - enfouies dans des contrats, des spreadsheets (feuilles de calcul) et des présentations - constituent en effet l'une des ressources les plus précieuses, mais sous-utilisées de l'entreprise



Enfin, IBM a annoncé mardi le lancement d'IBM LinuxONE 5, une plateforme Linux sécurisée capable de traiter jusqu'à 450 milliards d'opérations d'inférence d'IA par jour.





