IBM chute en raison du ralentissement de la croissance des logiciels et de la montée des préoccupations liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions d'IBM IBM.N en baisse de ~7% à 235 $ avant le marché

** La société a annoncé un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, la faiblesse de sa division logicielle alimentant les craintes de perturbation par les outils d'intelligence artificielle

** La société est sous pression depuis qu'Anthropic a déclaré en février qu'un outil d'intelligence artificielle pourrait aider à moderniser COBOL, un langage central pour l'activité mainframe d'IBM

** L'unité logicielle d'IBM, menée par Red Hat et les outils d'intelligence artificielle Watsonx, a enregistré une croissance plus lente de son chiffre d'affaires de 11,3 %

** J.P. Morgan réduit le PT de 283 $ à 270 $, disant que bien que la croissance de Red Hat se soit accélérée séquentiellement, la croissance à taux de change constants de l'automatisation et du traitement des transactions a été plus faible que prévu, ce qui ajoute un certain risque aux objectifs de logiciels pour l'année entière

** Le bénéfice trimestriel ajusté d'IBM s'est élevé à 1,91 $ par action, contre des estimations de 1,81 $

** Vingt-quatre analystes estiment que l'action est "achetée" en moyenne; la prévision médiane est de 285 $ - données compilées par LSEG

** A la clôture du dernier jour, l'action a baissé d'environ 15 % depuis le début de l'année