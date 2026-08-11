IBM choisi par Together AI pour un cluster de systèmes NVIDIA

IBM fait part d'un accord pluriannuel de 240 MUSD avec Together AI pour déployer un vaste cluster de systèmes NVIDIA HGX B300 sur IBM Cloud, avec une disponibilité prévue au 1er trimestre 2027. Together AI utilisera ce cluster pour fournir des services d'inférence de modèles open source.

Ce déploiement constitue le premier cluster dédié à grande échelle construit pour l'inférence sur IBM Cloud à l'aide des systèmes HGX B300 et du réseau Ethernet NVIDIA Spectrum-X. Selon NVIDIA, il est conçu pour fournir une production d'AI factory 30 fois supérieure à celle des générations précédentes.

Together AI a choisi IBM et NVIDIA "en raison de leurs feuilles de route innovantes et de leur capacité à fournir des capacités GPU au rythme nécessaire pour permettre une montée en puissance rapide de l'IA, au coût le plus bas", selon le groupe de services informatiques.

"IBM et NVIDIA fournissent une infrastructure d'IA évolutive, économique et de niveau entreprise, qui peut aider Together AI à accélérer l'innovation pour la prochaine génération d'infrastructures d'IA", affirme Alan Peacock, directeur général d'IBM Cloud.

S'appuyant sur l'expertise d'IBM dans la mise en place de capacités cloud de niveau entreprise, cette collaboration vise à aider Together AI à poursuivre son expansion auprès des entreprises, tout en rendant l'IA open source plus accessible aux développeurs et aux entreprises du monde entier.

Il s'agit également du dernier exemple en date d'une collaboration plus large entre IBM et NVIDIA, qui continuent de travailler ensemble pour faire progresser l'IA dans les infrastructures et les logiciels, afin d'offrir davantage de performances et d'efficacité aux entreprises clientes et aux start-up.