IBM boucle l'acquisition de HRL Laboratories

IBM indique avoir finalisé l'acquisition de HRL Laboratories, un institut de recherche et développement couvrant l'informatique quantique, la détection quantique, les communications avancées, l'électronique, la fabrication et la science des matériaux, précédemment codétenu par Boeing et General Motors.

"Cette acquisition réunit deux organisations de premier plan partageant un engagement commun à faire progresser les frontières de la science et de la technologie. L'expertise de HRL dans les qubits de spin en silicium complète le leadership d'IBM en informatique quantique supraconductrice", explique le géant informatique.

HRL apporte également des capacités en détection quantique, matériaux quantiques, cryogénie, électronique de contrôle, conditionnement et technologies d'interconnexion, qui devraient renforcer la feuille de route d'IBM en matière de matériel quantique et soutenir l'innovation continue dans l'ensemble de la pile technologique quantique.

L'expertise de HRL dans les technologies quantiques basées sur le silicium crée des opportunités de collaboration future avec Anderon, la fonderie de wafers quantiques d'IBM, soutenant des approches de fabrication évolutives et accélérant les cycles d'apprentissage à travers de multiples modalités de calcul quantique.

L'acquisition de HRL, annoncée il y a environ un mois, devait être finalisée d'ici à la fin du mois de septembre. Il est prévu qu'à l'issue de la transaction, Boeing et GM, anciens propriétaires de HRL, continuent de collaborer avec IBM et HRL sur des applications quantiques et le développement de technologies avancées.