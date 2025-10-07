IBM atteint un niveau record grâce à son partenariat avec Anthropic dans le domaine de l'IA

(Mises à jour)

7 octobre - ** Les actions de la société technologique IBM IBM.N augmentent de 3 % pour atteindre unniveau record de 298,32 $

** IBM annonce un partenariat avec la start-up d'IA Anthropic

** IBM va intégrer le modèle d'IA "Claude" d'Anthropic dans son portefeuille de logiciels

** "Ce partenariat enrichit notre portefeuille de logiciels avec des capacités d'IA avancées" - Dinesh Nirmal, vice-président senior des logiciels d'IBM

** La note moyenne des analystes pour l'action IBM est "hold"; leur PT médian est de $280

** Les actions d'IBM ont augmenté de 32 % depuis le début de l'année