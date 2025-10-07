 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 975,07
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

IBM atteint un niveau record grâce à son partenariat avec Anthropic dans le domaine de l'IA
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 16:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 octobre - ** Les actions de la société technologique IBM IBM.N augmentent de 3 % pour atteindre unniveau record de 298,32 $

** IBM annonce un partenariat avec la start-up d'IA Anthropic

** IBM va intégrer le modèle d'IA "Claude" d'Anthropic dans son portefeuille de logiciels

** "Ce partenariat enrichit notre portefeuille de logiciels avec des capacités d'IA avancées" - Dinesh Nirmal, vice-président senior des logiciels d'IBM

** La note moyenne des analystes pour l'action IBM est "hold"; leur PT médian est de $280

** Les actions d'IBM ont augmenté de 32 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

IBM
299,115 USD NYSE +3,32%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank