IBM acquiert Cognitus pour accélérer les transformations SAP à l'échelle mondiale
Fondée en 2002 et basée à Dallas, Cognitus apporte plus de 20 ans d'expertise SAP et une suite de logiciels propriétaires, dont CIS-GovCon, CLM et Real-Time Billing, conçus pour automatiser et sécuriser les processus de transformation SAP.
Neil Dhar, associé directeur d'IBM Consulting Americas, souligne que 'Cognitus apporte une expertise sectorielle approfondie et des technologies d'IA qui améliorent l'efficacité des déploiements SAP'. Pat Sathi, directeur général de Cognitus, indique que ce rapprochement permettra 'd'accélérer l'innovation et d'élargir la portée mondiale' de ses solutions.
Les conditions financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées.
