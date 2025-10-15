 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 078,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés

IBM acquiert Cognitus pour accélérer les transformations SAP à l'échelle mondiale
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 16:00

IBM annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Cognitus, fournisseur de services SAP S/4HANA et partenaire SAP Gold reconnu pour ses solutions sectorielles basées sur l'intelligence artificielle. Cette opération vise à renforcer les capacités d'IBM dans les secteurs complexes et réglementés tels que l'aéronautique, l'énergie et l'industrie manufacturière.

Fondée en 2002 et basée à Dallas, Cognitus apporte plus de 20 ans d'expertise SAP et une suite de logiciels propriétaires, dont CIS-GovCon, CLM et Real-Time Billing, conçus pour automatiser et sécuriser les processus de transformation SAP.

Neil Dhar, associé directeur d'IBM Consulting Americas, souligne que 'Cognitus apporte une expertise sectorielle approfondie et des technologies d'IA qui améliorent l'efficacité des déploiements SAP'. Pat Sathi, directeur général de Cognitus, indique que ce rapprochement permettra 'd'accélérer l'innovation et d'élargir la portée mondiale' de ses solutions.

Les conditions financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées.

Valeurs associées

IBM
280,835 USD NYSE +1,69%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( POOL / CHRISTOPHE ENA )
    Showroomprivé annonce vouloir céder ses parts dans The Bradery à ses fondateurs
    information fournie par Boursorama avec AFP 16.10.2025 08:18 

    Le groupe de vente en ligne Showroomprivé a annoncé mercredi avoir signé une lettre d'intention pour la cession de sa participation majoritaire de 52,75% dans la plateforme The Bradery, à ses deux dirigeants et fondateurs, Timothée Linyer et Edouard Caraco. Showroomprivé ... Lire la suite

  • Un homme prend du pétrol dans ses mains
    Maurel & Prom: CA à neuf mois -13% avec la baisse des prix de vente du brut
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:16 

    Maurel & Prom a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé à neuf mois en baisse de 13% sur un an, à 489 millions de dollars (419,63 millions d'euros), pénalisé par la baisse du prix moyen de vente du brut. Le prix moyen de vente de l’huile s’est établi ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:10 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

  • logo Pernod Ricard (Crédit: / Adobe Stock)
    A suivre aujourd'hui... Pernod Ricard
    information fournie par AOF 16.10.2025 08:07 

    (AOF) - Le chiffre d’affaires de Pernod Ricard au premier trimestre de l’exercice 2025/2026 s’élève à 2,384 milliards d'euros, soit un repli de 7,6% en organique et de 14,3% en publié. Il est impacté par un effet de change négatif de 143 millions d'euros, principalement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank