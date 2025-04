IBM: 150 milliards de dollars d'investissements aux USA information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 15:44









(CercleFinance.com) - IBM a annoncé lundi son intention d'investir quelque 150 milliards de dollars aux Etats-Unis au cours des cinq prochaines années.



Dans un communiqué, le groupe technologique américain explique qu'il prévoit de consacrer plus de 30 milliards de dollars à ses métiers de recherche et développement (R&D) et de renforcer ses activités de fabrication dans les serveurs de données 'mainframes', qui peuvent traiter plusieurs milliards de transactions par jour, ainsi que dans les puissants ordinateurs quantiques.



'La technologie ne va pas juste contribuer à bâtir le futur, elle va le définir', souligne Arvind Krishna, le PDG d'IBM.



D'après le dirigeant, le projet vise à garantir qu'IBM demeure au coeur de l'épicentre des capacités les plus avancées du monde, que ce soit en termes d'informatique et d'IA.



IBM rappelle que depuis sa création, il y a 114 ans, il a développé les systèmes de traitement des données à l'origine du régime de sécurité sociale et du programme Apollo, qui a emmené le premier homme sur la Lune.





Valeurs associées IBM 232,852 USD NYSE +0,19%