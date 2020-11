Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate

Le 24 novembre 2020 - 17h45 CET



iBiopsy® : résultats prometteurs d'une étude préliminaire sur l'identification de la sévérité de la maladie chez des patients atteints de stéatose hépatique non-alcoolique (NASH)



o Etablissement d'un biomarqueur de fibrose hépatique à partir de l'imagerie ERM (élastographie par résonance magnétique) et IRM (imagerie par résonance magnétique)

o Un biomarqueur présentant potentiellement de meilleures performances que les biomarqueurs d'imagerie préexistants



Sophia Antipolis, France - Median Technologies (ALMDT), The Imaging Phenomics Company®, communique aujourd'hui les résultats d'une première étude rétrospective sur l'évaluation grâce à un biomarqueur non-invasif extrait des images IRM/ERM de la sévérité de fibrose hépatique chez des patients souffrant de stéatose hépatique non alcoolique (non-alcoholic steatohepatitis - NASH).