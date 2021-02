Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate

Le 16 février 2021 - 17h45 mn CET



iBiopsy® : Median Technologies renforce son positionnement dans le diagnostic précoce avec un nouveau plan de développement clinique sur le dépistage du cancer du poumon



o Median va proposer une approche de bout en bout, basée sur le cloud pour localiser des lésions pulmonaires et identifier leur caractère malin ou bénin

o La société entend démontrer le potentiel de l'apprentissage profond (deep learning) pour augmenter la précision, l'uniformisation et l'adoption du dépistage du cancer du poumon au niveau mondial

o Les premiers résultats d'une preuve de concept, réalisée sur une cohorte de 1800 patients, sont attendus au second semestre 2021