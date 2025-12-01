Iberia prolonge la suspension des vols au Venezuela jusqu'en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le transporteur espagnol Iberia a prolongé lundi la suspension de ses vols vers le Venezuela jusqu'au 31 décembre, citant une recommandation de l'agence espagnole de sécurité aérienne AESA, alors que les tensions entre Caracas et Washington continuent de perturber l'aviation commerciale. Cette décision intervient quelques jours après que le Venezuela a révoqué les droits d'exploitation de six grandes compagnies aériennes internationales qui avaient interrompu leurs services à la suite d'un avertissement de l'aviation américaine concernant une "situation potentiellement dangereuse" dans l'espace aérien vénézuélien.

Caracas a accusé les transporteurs de se joindre à des "actions de terrorisme d'État" encouragées par les États-Unis.

Détenue par International Consolidated Airlines ICAG.L , Iberia a déclaré dans un communiqué que les passagers concernés pouvaient modifier leurs billets, les réserver pour une destination proche ou demander un remboursement, ajoutant qu'elle avait l'intention de reprendre ses vols "dès que toutes les garanties de sécurité seraient rétablies".

La compagnie aérienne fait partie de plusieurs transporteurs internationaux qui ont signalé qu'ils étaient prêts à retourner à Caracas une fois que les conditions se seraient stabilisées, mais l'activité militaire en cours dans les Caraïbes a maintenu la plupart des services suspendus.