IBERDROLA VA INVESTIR 4 MILLIARDS D'EUROS DANS LE RENOUVELABLE EN FRANCE LONDRES (Reuters) - Le groupe espagnol Iberdrola a annoncé mercredi qu'il allait investir jusqu'à quatre milliards d'euros au cours des quatre prochaines années en France pour y développer les énergies renouvelables. Iberdrola a précisé qu'il investissait déjà 2,4 milliards d'euros dans le parc éolien offshore de Saint-Brieuc et qu'il prévoyait d'investir dans de nouvelles installations terrestres dans l'éolien et le solaire photovoltaïque, ainsi que de participer aux futurs appels d'offres dans l'éolien offshore. "La France est un pays stratégique pour Iberdrola", a déclaré Ignacio Galán, le PDG du groupe. (Nina Chestney, version française Myriam Rivet, édité par)

Valeurs associées IBERDROLA Sibe +1.59%