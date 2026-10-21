Iberdrola relève son objectif de bénéfice ajusté pour 2026

Iberdrola ( 0,14% à 21,26 euros) figure parmi les plus fortes hausses de l'IBEX 35 à la Bourse de Madrid ce mercredi matin, porté par de solides résultats sur les neuf premiers mois de l'année 2026 et un relèvement de ses perspectives de bénéfice net ajusté. Sur cette période, le géant espagnol de l'énergie indique que son résultat net a progressé de 10% à 5,8 milliards d'euros. Le résultat net ajusté atteint quant à lui 5,1 MdsEUR, soit une progression de 9% (et de 13% hors effets de change).

Les revenus sur 9 mois ont augmenté de 8% sur un an pour s'établir à 34,40 MdsEUR.

Investissements massifs et dynamique opérationnelle

En outre, les investissements augmentent pour atteindre 10,1 MdsEUR ( 13%), près de 75% de ce montant étant alloués au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et au Brésil. Plus précisément, les investissements dans les réseaux s'élèvent à 6,3 MdsEUR ( 28%), ce qui porte la base d'actifs régulés à un niveau record de 56 MdsEUR ( 14%).

De leur côté, les investissements dans le secteur Power & Customers atteignent 3,6 MdsEUR et permettent d'ajouter 3 300 MW sur un an.

L'EBITDA ajusté s'élève à 11,9 MdsEUR ( 7%), porté par une hausse de 15% dans la branche Réseaux, reflétant l'accroissement de la base d'actifs dans l'ensemble des pays ainsi qu'une contribution en hausse des activités de transport.

Une structure financière préservée et un dividende en hausse

Le bilan du groupe demeure particulièrement solide. Le ratio dette nette ajustée sur EBITDA ajusté s'établit à 3,4x, avec environ 80% de la dette contractée à taux fixe. La liquidité disponible atteint 23 MdsEUR, couvrant ainsi 20 mois de besoins de financement.

Quant à la rémunération des actionnaires, la direction d'Iberdrola propose le versement d'un acompte sur dividende de 0,275 EUR par action, soit une hausse de 8,7%. Un dividende complémentaire sera annoncé en 2027 à l'issue de l'assemblée générale annuelle.

Perspectives ambitieuses à l'horizon 2030

A la suite de cette bonne publication, Iberdrola a révisé à la hausse ses objectifs annuels pour 2026. Le producteur d'électricité et de gaz anticipe désormais une croissance du résultat net ajusté d'au moins 10% contre une hausse supérieure à 8% annoncée en juillet dernier lors de la présentation de ses résultats du 1er semestre. L'objectif de l'entreprise est de maintenir ce taux de croissance annuel moyen de 10% pour le résultat net ajusté au cours des cinq prochaines années.

"L'entreprise constate une accélération de son activité ou une meilleure efficacité opérationnelle que prévu sur la seconde moitié de l'année, ce qui démontre une dynamique financière solide", observe Jefferies au sujet du relèvement de la prévision de croissance du résultat net ajusté du groupe espagnol.

Dans cette perspective, la base d'actifs régulés de la branche Réseaux progressera dans l'ensemble des pays pour dépasser 90 MdsEUR à l'échelle mondiale d'ici 2030. De son côté, la division Power ajoutera 15 GW de capacités supplémentaires entre 2025 et 2030. De plus amples détails seront communiqués lors du Capital Markets Day en mars 2027.

Un optimisme salué par le marché d'après Jefferies

"En appliquant un taux de 10% par an, le résultat net ajusté atteindrait 10 MdsEUR en 2030. Il dépasse ainsi le consensus des analystes (Bloomberg) : 9 MdsEUR. L'objectif de la direction dépasse les attentes du marché de 10% ( 10% upside), ce qui conduit généralement les analystes à revoir à la hausse leurs modèles de valorisation et leurs objectifs de cours sur l'action", explique Jefferies.

Concernant le nouvel objectif de croissance annuelle moyenne du résultat net ajusté sur les 5 prochaines années, le bureau d'analyse estime que "viser une croissance à deux chiffres sur cette période est particulièrement ambitieux et attractif pour les investisseurs, pour un groupe d'infrastructures énergétiques (utility), qui est traditionnellement perçu comme une valeur défensive à croissance modérée (3 à 6% par an)."