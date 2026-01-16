Iberdrola lance le réseau de transport New England Clean Energy Connect (NECEC) entre les États-Unis et le Canada
16/01/2026
Cette ligne favorise l'électrification de la Nouvelle-Angleterre, renforce la fiabilité de son système électrique et contribue à réduire les coûts énergétiques.
Le NECEC a déjà commencé à acheminer l'hydroélectricité depuis le Québec via une ligne haute tension de 233 kilomètres d'une capacité de 1 200 MW, suffisante pour fournir près de 10 % de toute l'électricité consommée au Massachusetts.
La ligne, qui représente un investissement de 1,65 milliard de dollars, dispose de contrats sur 40 ans avec des distributeurs du Massachusetts et Hydro-Québec.
Le projet intègre des technologies avancées telles que le système de convertisseur HVDC, qui permet de transmettre efficacement l'électricité sur de longues distances et connecte des réseaux fonctionnant de manière asynchrone.
Deux STATCOM - dispositifs électroniques de puissance qui maintiennent la tension et améliorent la qualité de l'alimentation - d'une capacité de 300 MVAR ont été installés à la sous-station de Buxton dans le Maine, essentiels pour assurer l'équilibre du réseau lors des périodes de forte demande.
