Iberdrola: investissement de 5,2 MdsE dans un parc éolien avec Masdar information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 12:20









(CercleFinance.com) - Iberdrola et Masdar annoncent un co-investissement de 5,2 milliards d'euros dans le parc éolien offshore East Anglia THREE au Royaume-Uni. Il s'agit de la plus grande transaction éolienne offshore de la décennie.



Dans le cadre de l'accord, chaque entreprise détiendra une participation de 50 % dans l'actif et en assurera la co-gouvernance.



Situé au large des côtes du Suffolk au Royaume-Uni, East Anglia THREE deviendra l'un des deux plus grands parcs éoliens offshore au monde lorsqu'il entrera en service au quatrième trimestre 2026. Il permettra d'alimenter 1,3 million de foyers britanniques.



Les deux groupes annoncent également la mise sous tension complète de leur projet Baltic Eagle de 476 MW en Allemagne. Il fournira de l'énergie renouvelable à environ 475 000 ménages tout en réduisant les émissions de dioxyde de carbone d'environ 800 000 tonnes par an.



Baltic Eagle est le deuxième des trois grands projets éoliens d'Iberdrola en Allemagne, avec Wikinger (350 MW, en exploitation) et Windanker (315 MW, en cours de planification).



Ces développements font progresser le partenariat stratégique de 15 milliards d'euros entre les deux entreprises visant à accélérer le déploiement de l'énergie propre sur des marchés clés, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis.



Signé en décembre 2023, le partenariat Masdar-Iberdrola est l'une des plus grandes alliances bilatérales dans le secteur mondial de l'énergie propre. Ces projets soulignent l'engagement de Masdar et d'Iberdrola à tripler la capacité mondiale d'énergie renouvelable d'ici 2030.







