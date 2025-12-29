 Aller au contenu principal
Iberdrola étend le système photovoltaïque de Sydney Markets
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 10:15

Iberdrola Australia annonce s'associer à nouveau à Sydney Markets, le plus grand centre de distribution alimentaire d'Australie, pour continuer à étendre l'un des plus grands systèmes photovoltaïque de l'hémisphère sud.

"Une fois le projet mis en oeuvre, les systèmes généreront environ 11,6 GWh d'énergie solaires par an", précise le groupe énergétique espagnol, rappelant qu'il s'agit du plus grand système privé solaire sur toit pour de l'autoconsommation en Australie.

Iberdrola promeut l'électrification des marchés de Sydney depuis plus de 10 ans, en concevant, en fournissant et en mettant en service 5 projets solaires totalisant 3,2 MW (incluant des systèmes de toiture et des structures d'ombre solaire au Flemington Market).

Valeurs associées

IBERDROLA
18,0350 EUR Sibe +0,31%
IBERDROLA
18,2150 EUR Sibe -0,41%
