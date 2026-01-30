Iberdrola a reçu 44 millions d'euros pour trois projets de stockage par batteries en Pologne
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 16:29
Les projets incluent les installations BESS Pniewnik 1 (38 MW) et Pniewnik 2 (42 MW) dans la région de Mazovie, ainsi que le projet BESS Zushi (80 MW) dans la région de Basse-Silésie.
Le portefeuille de projets de l'entreprise dans le pays totalise actuellement 940 MW et comprend une douzaine de projets BESS dans différentes régions.
