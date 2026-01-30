 Aller au contenu principal
Iberdrola a reçu 44 millions d'euros pour trois projets de stockage par batteries en Pologne
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 16:29

Iberdrola Renewables Polska, une filiale du groupe Iberdrola en Pologne, a obtenu un financement de 44 millions d'euros du Fonds national polonais pour la protection de l'environnement et la gestion de l'eau pour la construction de trois systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) d'une capacité combinée de 160 mégawatts (MW).

Les projets incluent les installations BESS Pniewnik 1 (38 MW) et Pniewnik 2 (42 MW) dans la région de Mazovie, ainsi que le projet BESS Zushi (80 MW) dans la région de Basse-Silésie.

Le portefeuille de projets de l'entreprise dans le pays totalise actuellement 940 MW et comprend une douzaine de projets BESS dans différentes régions.

