IBA vend un système, ING reste à conserver

Ion Beam Applications ( 3,07%, à 16,78 euros) s'illustre à la Bourse de Bruxelles après avoir annoncé la signature d'un contrat avec la Fundação Severino Sombra (FUSVE), une institution philanthropique à but non lucratif spécialisée dans la santé et l'éducation, responsable de l'Université de Vassouras et de l'Hôpital Mário Kroeff, au Brésil.

Le spécialiste des technologies d'accélérateur de particules et premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer a vendu un système Proteus ONE. Il s'agit d'un système compact de protonthérapie, la forme la plus avancée de radiothérapie, qui permet de transformer le traitement du cancer.

Le contrat porte sur la fourniture du système de protonthérapie de dernière génération Proteus ONE. Le contrat pluriannuel d'exploitation et de maintenance, habituellement associé à ce type d'installation, sera signé à une date ultérieure.

Ce nouveau projet constitue une étape stratégique pour IBA ainsi que pour la prise en charge du cancer en Amérique latine. Le centre de Rio de Janeiro sera le deuxième centre de protonthérapie du continent, les deux étant équipés de la technologie d'IBA. Ce nouveau contrat renforce la position de leader d'IBA sur le marché de la protonthérapie et soutient davantage sa mission consistant à rendre les technologies les plus avancées de traitement du cancer accessibles à un plus grand nombre de patients dans le monde.

Dans une note, ING souligne qu'il s'agit du troisième contrat Proteus ONE de l'année pour la société belge. Les analystes estiment qu'il s'agit d'une moisson tout à fait honorable pour le premier semestre. Dans le détail, sur l'ensemble de l'année, ils tablent sur six ventes (4 systèmes P1 et 2 systèmes multi-salles P ).

ING rappelle également que le prix de vente public habituel d'un système Proteus ONE doté d'un contrat de maintenance pluriannuel oscille entre 35 et 45 MEUR.

Le recommandation d'ING reste à conserver, avec une cible de cours de 14,50 EUR.