IBA soutenu par une bonne dynamique commerciale

(Zonebourse.com) - Ion Beam Applications fait preuve d'hésitations à la Bourse de Bruxelles ( 0,12%, à 16,94 euros) malgré l'annonce de nouvelles ventes.

Le spécialiste des technologies d'accélération de particules et fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer a annoncé l'entrée en vigueur d'un contrat avec l'Instituto Português de Oncologia do Porto FG.

L'accord porte sur l'installation de deux solutions compactes de protonthérapie Proteus ONE.

Signé en avril dernier, ce contrat entre en vigueur à l'issue d'un examen légal approfondi de la procédure de sélection par le Tribunal de Contas portugais (Cour des comptes). L'accord conclu entre IPO-Porto et IBA comprend également une période de services d'exploitation et de maintenance assurés par IBA.

KBC Securities détaille qu'une semaine après avoir annoncé la signature d'un contrat pour un système P1 au Brésil, IBA dévoile deux contrats P1 supplémentaires au Portugal.

Le broker rappelle que le prix moyen d'une solution P1, contrat de maintenance inclus, oscille entre 35 et 45 millions d'euros, ce qui implique une valeur totale du contrat d'environ 70 à 90 millions d'euros.

Les analystes estiment qu'IBA réalise un très bon début d'année, avec 5 ventes de systèmes P1 écoulés en 2026. Et sur les 18 derniers mois, la société a vendu 17 systèmes, ce qui reflète une dynamique très solide expliquent-ils. KBC Securities pense que cette tendance est en partie portée par les récentes publications cliniques positives en faveur de la protonthérapie.

La recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 18 euros.

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