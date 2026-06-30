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IBA soutenu par une bonne dynamique commerciale
information fournie par AOF 30/06/2026 à 16:25

(Zonebourse.com) - Ion Beam Applications fait preuve d'hésitations à la Bourse de Bruxelles ( 0,12%, à 16,94 euros) malgré l'annonce de nouvelles ventes.

Le spécialiste des technologies d'accélération de particules et fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer a annoncé l'entrée en vigueur d'un contrat avec l'Instituto Português de Oncologia do Porto FG.

L'accord porte sur l'installation de deux solutions compactes de protonthérapie Proteus ONE.

Signé en avril dernier, ce contrat entre en vigueur à l'issue d'un examen légal approfondi de la procédure de sélection par le Tribunal de Contas portugais (Cour des comptes). L'accord conclu entre IPO-Porto et IBA comprend également une période de services d'exploitation et de maintenance assurés par IBA.

KBC Securities détaille qu'une semaine après avoir annoncé la signature d'un contrat pour un système P1 au Brésil, IBA dévoile deux contrats P1 supplémentaires au Portugal.

Le broker rappelle que le prix moyen d'une solution P1, contrat de maintenance inclus, oscille entre 35 et 45 millions d'euros, ce qui implique une valeur totale du contrat d'environ 70 à 90 millions d'euros.

Les analystes estiment qu'IBA réalise un très bon début d'année, avec 5 ventes de systèmes P1 écoulés en 2026. Et sur les 18 derniers mois, la société a vendu 17 systèmes, ce qui reflète une dynamique très solide expliquent-ils. KBC Securities pense que cette tendance est en partie portée par les récentes publications cliniques positives en faveur de la protonthérapie.

La recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 18 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 16:25:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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