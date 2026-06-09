IBA a franchi une nouvelle étape réglementaire aux Etats-Unis

Ion Beam Applications (IBA) s'offre une belle hausse ( 3,82%, à 16,86 euros) après deux replis consécutifs. Le titre profite d'une bonne nouvelle aux Etats-Unis, ainsi que d'une note favorable de KBC Securities.

Le leader mondial des technologies d'accélérateurs de particules, et fournisseur de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer a annonce que les autorités sanitaires américaines (FDA) avaient approuvé sa demande d'Investigational Device Exemption. Cette autorisation va permettre à IBA de lancer sa première étude clinique de faisabilité sur la protonthérapie ConformalFLASH chez l'humain aux Etats-Unis.

L'étude pilote (C-FLASH-01) devrait débuter au cours de l'été 2026 au Abramson Cancer Center de l'Université de Pennsylvanie qui a co-développé le protocole d'investigation clinique. Elle sera dirigée par le chercheur principal, le Dr Alexander Lin, Executive Vice Chair du Department of Radiation Oncology de l'Université de Pennsylvanie.

C-FLASH-01 est une étude prospective portant sur 10 patients nécessitant une réirradiation dans la zone tête et cou. Ces patients recevront une protonthérapie conformationnelle à très haut débit de dose. Les principaux objectifs de l'étude sont d'évaluer la faisabilité clinique d'une protonthérapie conformationnelle à ultra-haut débit de dose et de surveiller l'apparition potentielle de toxicités aiguës.

Pour KBC Securities, cette autorisation renforce la position de premier plan d'IBA sur le marché de la protonthérapie. Les analystes estiment également que cette étape constitue une avancée importante pour la validation clinique de la technologie, qui vise à délivrer des doses de radiation extrêmement élevées en un temps très court, avec l'espoir de réduire les effets secondaires tout en maintenant l'efficacité du traitement contre les tumeurs.

La recommandation de KBC Securities reste à l'achat sur le titre IBA, assortie d'un objectif de cours de 18 euros.