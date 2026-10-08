Iambic Therapeutics, soutenue par Nvidia, vise une valorisation pouvant atteindre 806 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Iambic Therapeutics, soutenue par Nvidia NVDA.O , vise à lever jusqu’à 159,4 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, selon un document réglementaire publié jeudi, alors que les entreprises de biotechnologie restent un secteur porteur sur un marché des introductions en bourse par ailleurs morose.

Si le prix de vente se situe dans le haut de la fourchette proposée , cette introduction en bourse valoriserait le laboratoire pharmaceutique à hauteur de 805,8 millions de dollars, sur la base du nombre d’actions en circulation indiqué dans le document.

Voici quelques détails:

* Le marché des introductions en bourse de cet automne a été frappé par une série de reports, la hausse des rendements des bons du Trésor et la volatilité des marchés boursiers rendant les investisseurs plus prudents vis-à-vis des nouvelles cotations.

* Les inquiétudes liées à la surchauffe du secteur de l’IA et aux tensions géopolitiques persistantes ont encore freiné l’appétit pour le risque, laissant la biotechnologie parmi les rares secteurs du marché des introductions en bourse à susciter encore l’intérêt des investisseurs.

* La société prévoit de vendre environ 9,38 millions d’actions, à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune.

* Fondée en 2019 sous le nom d’Entos, Iambic développe un portefeuille de candidats-médicaments mis au point à l’aide de sa plateforme d’IA pour traiter les tumeurs solides.

* Iambic a indiqué que les sociétés d’investissement ARK Investment Management et Duquesne Family Office avaient manifesté leur intérêt pour l’achat d’actions d’une valeur de 60 millions de dollars dans le cadre de cette offre.

* J.P. Morgan, Jefferies, BofA Securities et Citigroup sont les chefs de file de l’opération.

* La société prévoit d’être cotée au Nasdaq sous le symbole boursier "IAM" une fois l’opération finalisée.