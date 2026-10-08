Iambic Therapeutics, soutenue par Nvidia, lance son introduction en bourse alors que les entreprises biotechnologiques défient la morosité du marché

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* Iambic Therapeutics envisage de vendre 9,38 millions d'actions

* La société fixe la fourchette indicative de prix de son introduction en bourse entre 15 et 17 dollars par action

* Le marché des introductions en bourse reste morose dans un contexte de volatilité boursière

(Rédaction)

par Manya Saini et Niket Nishant

Soutenue par Nvidia, la société Iambic Therapeutics, qui utilise l'intelligence artificielle pour développer des médicaments, vise à lever jusqu'à 159,4 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que le secteur des biotechnologies apparaît comme un point positif sur un marché par ailleurs morose.

Cette introduction en bourse valoriserait le laboratoire pharmaceutique à hauteur de 805,8 millions de dollars — soit près du haut de la fourchette de prix indiquée — sur la base du nombre d’actions en circulation mentionné dans son prospectus, selon un document réglementaire publié mardi.

La découverte de médicaments assistée par l’IA figure parmi les rares domaines où le potentiel de cette technologie se traduit par un intérêt croissant des investisseurs, les entreprises de biotechnologie l’utilisant pour identifier des candidats-médicaments et accélérer certaines étapes du processus de développement.

Iambic propose à la vente environ 9,38 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune. Les sociétés d’investissement ARK Investment Management et Duquesne Family Office ont manifesté leur intérêt pour l’achat d’actions d’une valeur de 60 millions de dollars.

Fondée en 2019 sous le nom d’Entos, Iambic développe un portefeuille de candidats-médicaments mis au point à l’aide de sa plateforme d’IA pour traiter les tumeurs solides. Elle a conclu des partenariats avec certaines des plus grandes entreprises pharmaceutiques, notamment AbbVie ABBV.N et Takeda Pharmaceutical 4502.T .

“Je la qualifierais de société de biotechnologie au stade clinique disposant d’une plateforme de découverte de médicaments optimisée par l’IA, plutôt que d’une entreprise purement axée sur l’IA”, a déclaré Kat Liu, vice-présidente chez IPOX. La valorisation dépend principalement de la solidité du portefeuille de produits en développement et de la probabilité d’une autorisation et d’une commercialisation ultérieures, a ajouté Mme Liu.

Une introduction en bourse réussie permettrait à Iambic de se démarquer sur un marché des introductions en bourse automnal marqué par une série de retards, alors que la hausse des rendements des bons du Trésor et la volatilité des marchés incitent les investisseurs à la prudence.

Les inquiétudes liées à la surchauffe du secteur de l’IA et aux tensions géopolitiques persistantes ont encore freiné l’appétit des investisseurs, laissant les biotechnologies parmi les rares secteurs suscitant encore de l’intérêt.

Iambic prévoit d’être cotée au Nasdaq sous le symbole “IAM” après l’offre publique. J.P. Morgan, Jefferies, BofA Securities et Citigroup sont les chefs de file de l’opération.