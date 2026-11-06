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IAG voit son bénéfice reculer mais maintient ses objectifs
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 08:45

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International Airlines Group (IAG), maison mère de British Airways, Iberia, Vueling et Aer Lingus, a publié vendredi des résultats contrastés au titre du troisième trimestre 2026, marqués par une hausse du chiffre d'affaires mais un recul des bénéfices, sur fond de renchérissement du carburant et de perturbations liées au conflit au Moyen-Orient.

Sur les trois mois clos fin septembre, le chiffre d'affaires du groupe aérien a progressé de 4,5 % sur un an, à 9,74 milliards d'euros, soutenu par la vigueur de la demande sur les liaisons long-courriers et la bonne tenue des tarifs. Le bénéfice net a toutefois reculé d'environ 12 %, à 1,23 milliard d'euros, tandis que le résultat opérationnel avant éléments exceptionnels a diminué de près de 16 %, à 1,73 milliard d'euros, faisant ressortir une marge de 17,7 %.

Cette baisse de rentabilité s'explique principalement par une augmentation de 30,4 % des dépenses de carburant et par une hausse de 3,4 % des coûts unitaires hors carburant, notamment sous l'effet de perturbations opérationnelles.

Sur le plan commercial, l'Atlantique Nord reste le principal moteur de croissance du groupe, avec des revenus unitaires en hausse de 11 %, tandis que l'Atlantique Sud affiche une progression de 2,3 %. En Europe, la concurrence accrue a conduit IAG à réduire ses capacités afin de préserver sa rentabilité.

Le groupe anticipe par ailleurs un léger recul de ses capacités sur l'ensemble de l'exercice 2026, en raison notamment de la suspension de plusieurs liaisons vers le Moyen-Orient, dans le contexte du conflit en Iran. Ces perturbations ont particulièrement affecté British Airways, contrainte de redéployer une partie de ses avions et équipages.

Malgré cet environnement difficile, IAG confirme viser une marge opérationnelle annuelle avant éléments exceptionnels d'au moins 12 %, soutenue par des perspectives commerciales jugées favorables pour la fin de l'année et le début de 2027.

Fort d'un bilan solide, avec un ratio d'endettement net de 0,6 fois, le groupe a également annoncé une hausse de 10 % de son dividende intérimaire, à 0,053 euro par action, et engagé la dernière tranche de 500 millions d'euros de son programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros, qui doit s'achever d'ici fin février 2027.

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