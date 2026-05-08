IAG : solide T1 mais perspectives abaissées à cause du conflit
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 10:19
Le bénéfice net part du groupe, hors éléments exceptionnels, s'est établi à 301 MEUR sur les trois mois clos au 31 mars, contre 176 MEUR un an plus tôt. Le bénéfice net par action de base ressort à 0,065 euro, contre 0,037 euro l'an dernier.
Le chiffre d'affaires du groupe de transport aérien progresse de 1,9%, à 7,18 MdsEUR contre 7,04 MdsEUR au premier trimestre 2025. Le résultat opérationnel ajusté bondit de 77,3% à 351 MEUR, largement au-dessus du consensus de 248 MEUR.
"Le groupe souligne que la demande reste robuste sur ses principaux marchés. Les réservations pour le T2 couvrent déjà 80% des revenus attendus, un niveau jugé résilient dans l'environnement actuel. Les segments premium ainsi que les liaisons transatlantiques demeurent particulièrement bien orientés", souligne AlphaValue, qui maintient son opinion à l'achat sur le dossier avec un objectif de 590 pence.
Le propriétaire de British Airways a indiqué que son bénéfice annuel devrait finalement ressortir en dessous de ses prévisions initiales, en raison de la hausse des coûts du kérosène et de perturbations persistantes dans la chaîne d'approvisionnement.
Le groupe précise que sa facture carburant devrait atteindre environ 9 MdsEUR en 2026. Environ 70% des besoins prévus pour le reste de l'exercice sont toutefois couverts par des opérations de couverture.
IAG n'a pas communiqué d'objectif chiffré actualisé concernant son bénéfice annuel.
"Les réservations pour le T2 couvrent déjà 80% des revenus attendus, un niveau jugé résilient dans l'environnement actuel. Les segments premium ainsi que les liaisons transatlantiques demeurent particulièrement bien orientés", conclut pour sa part Panmure Gordon, à l'achat sur le titre.
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