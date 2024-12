IAG: le titre profite d'un avis favorable de Deutsche Bank information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 11:46









(CercleFinance.com) - IAG s'inscrit en nette hausse mercredi matin à la Bourse de Londres suite à un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui estime que le redressement du groupe ne fait que commencer.



Vers 10h30 (heure locale), le titre du transporteur aérien progresse de plus de 2%, signant l'une des plus fortes hausses d'un indice STOXX Europe 600 à l'équilibre.



Dans une note de recherche, Deutsche Bank estime que les capacités limitées qui caractérisent les liaisons transatlantiques, à l'origine d'environ 40% du chiffre d'affaires de British Airways, devraient soutenir les tarifs du groupe l'an prochain.



Le bureau d'étude évoque également les perspectives économiques favorables des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de l'Espagne.



En y ajoutant l'effet porteur lié au reflux des prix du kérosène, Deutsche Bank s'attend à ce que le propriétaire des compagnies British Airways et Iberia dépasse de nouveau les prévisions du consensus en 2025.



L'analyste relève en conséquence sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'acheter', avec un objectif de cours porté de 215 à 400 pence.





