IAG-Le bénéfice 2025 dépasse les attentes avec la demande premium
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 08:51

IAG ICAG.L , le propriétaire de British Airways, a fait état vendredi d'un bénéfice annuel en hausse de 3,5% et au-dessus des prévisions grâce à la baisse des coûts du carburant et à la résilience de ses principales liaisons transatlantiques, en particulier pour ses services haut de gamme.

Le groupe a affiché un bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels de 5,02 milliards d'euros, tandis que les analystes interrogés par LSEG tablaient en moyenne sur 4,97 milliards d'euros.

Les compagnies aériennes européennes ont profité d'une forte demande pour les services haut de gamme sur l'Atlantique Nord, un moteur de profit essentiel, même si les tarifs économiques vendus aux États-Unis ont baissé. Cela reflète une tendance à l'échelle du secteur, dans laquelle les voyageurs aisés continuent de dépenser.

Dans le même temps, les voyageurs sensibles aux prix se retirent en raison de l'incertitude liée aux droits de douane et de l'évolution de la demande américaine.

Jeudi, IAG a annoncé que 1,5 milliard d'euros de trésorerie excédentaire seront reversés à ses actionnaires au cours des 12 prochains mois, en commençant par un rachat d'actions de 500 millions d'euros qui sera achevé d'ici la fin mai 2026.

(Rédigé par Raechel Thankam Job à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

