 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IA : McKinsey identifie les technologies qui peuvent faire chuter les coûts d'inférence
information fournie par AOF 06/07/2026 à 19:58

(Zonebourse.com) - Pour rendre l'IA plus soutenable, McKinsey a identifié treize leviers technologiques susceptibles de réduire le coût d'utilisation quotidien des modèles déjà entraînés. Quatre ressortent comme les plus structurants : l'optimisation des modèles, le packaging avancé, les puces sur mesure et l'optique co-packagée.

Selon le cabinet, le levier le plus immédiat reste logiciel. La quantification consiste à réduire la précision numérique des modèles afin de diminuer les besoins en mémoire et d'augmenter le nombre de requêtes pouvant être traitées simultanément. L'élagage poursuit le même objectif en supprimant les paramètres ou composants peu utiles du modèle. Combinées, ces techniques pourraient réduire le coût par token de 85% à 95%, selon McKinsey, même si les gains dépendent de la tolérance des applications à d'éventuels compromis sur la qualité.

Le deuxième levier se situe dans le packaging avancé. En rapprochant davantage la mémoire des unités de calcul grâce à des technologies comme le " bonding hybride ", les fabricants peuvent réduire les déplacements de données, qui constituent l'un des principaux postes de coût et de consommation énergétique dans l'inférence. McKinsey estime que le packaging 3D avancé pourrait abaisser le coût par token de 80% à 90%.

Les puces sur mesure, ou ASIC, constituent un troisième axe. Contrairement aux GPU généralistes, elles sont conçues pour exécuter plus efficacement certaines charges d'IA bien définies. Le potentiel de réduction des coûts est évalué entre 70% et 80% sur les workloads adaptés, même si l'adoption dépend aussi de la maturité de l'écosystème logiciel autour de ces architectures.

Enfin, l'optique co-packagée vise à intégrer des moteurs optiques directement dans le package d'un switch ou d'un accélérateur, en remplacement des modules optiques enfichables traditionnels. L'objectif est de réduire la consommation et la complexité liées au transport massif de données entre puces, serveurs, racks et centres de données. McKinsey estime que cette technologie pourrait réduire la consommation par bit transmis d'environ 50% à 65%, mais son adoption devrait rester progressive, d'abord dans les clusters les plus exigeants en bande passante.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/07/2026 à 19:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
103,5 -12,58%
CAC 40
8 519,29 +0,46%
2CRSI
37,7 -3,92%
Pétrole Brent
72,61 +0,83%
GENFIT
13,26 -1,04%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank