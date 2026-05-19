IA: la banque Standard Chartered prévoit de supprimer des milliers de postes d'ici 2030

La banque britannique Standard Chartered, dont l'essentiel de l'activité est concentré en Asie, a annoncé mardi vouloir réduire ses effectifs de 15% d'ici 2030 dans les "fonctions support", soit des milliers de postes, dans le cadre notamment d'une montée en puissance de son utilisation de l'IA.

( AFP / ISAAC LAWRENCE )

"Notre prochaine phase de croissance sera soutenue par un modèle opérationnel plus simple, plus rapide et plus connecté", a annoncé dans un communiqué l'entreprise.

Elle prévoit notamment "une réduction de plus de 15% des postes dans les fonctions support d'ici 2030".

La banque emploie près de 82.000 personnes dans le monde (l'écrasante majorité est basée en Asie), dont environ 52.000 dans ce type de fonctions centrales (ressources humaines, services informatique ou juridique par exemple), selon son rapport annuel 2025.

Les réductions annoncées pourraient donc s'approcher de 8.000 postes.

"Ce ne sont pas des suppressions d'emplois, mais des réductions de fonctions au profit des machines, et cela va s'accélérer à mesure que nous avancerons dans l'IA", a affirmé le directeur général Bill Winters, selon des déclarations tenues à Hong Kong et rapportées par la presse financière.

De plus en plus d'entreprises annoncent des plans de réduction d'effectifs en faisant le lien avec l'adoption de l'IA.

"Nous développons des usages concrets de l'automatisation, de l'analytique avancée et de l'intelligence artificielle afin de rationaliser les processus, d'améliorer la prise de décision et de renforcer à la fois le service client et l'efficacité interne", a détaillé Standard Chartered dans son communiqué.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un plan plus large présenté mardi à Hong Kong par les dirigeants de la banque pour "maintenir une forte croissance, accroître la productivité, améliorer encore la qualité des résultats et maximiser les avantages concurrentiels".

Le cours de l'action de Standard Chartered à la Bourse de Londres reculait d'environ 0,50% mardi matin.