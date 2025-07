Wall Street ouvre en hausse après l'annonce d'un accord commercial USA-Japon

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 juin 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, satisfaite de la conclusion d'un accord commercial entre le Japon et les Etats-Unis, et dans l'attente des publications trimestrielles de Tesla et d'Alphabet (Google) après la clôture.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones prenait 0,48%, l'indice Nasdaq gagnait 0,35% et l'indice élargi S&P 500 progressait de 0,36%.

Nasdaq