Hasbro, en perte au 2T à cause des droits de douane, relève ses objectifs pour 2025

Le fabricant américain de jouets Hasbro a annoncé mercredi une perte nette au deuxième trimestre à cause d'une lourde charge pour dépréciation liée aux nouveaux droits de douane, mais a néanmoins revu à la hausse ses prévisions annuelles.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le chiffre d'affaires s'est replié de 1% sur un an à 980,8 millions de dollars. Mais, du fait d'une charge exceptionnelle de 1,02 milliard de dollars, le groupe affiche une perte nette de 855,8 millions de dollars sur le trimestre, contre un bénéfice net de 138,5 millions un an plus tôt.

Le consensus des analystes de FactSet attendait respectivement 880 millions et un bénéfice net de 103 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le groupe affiche un bénéfice net de 1,30 dollar contre 1,22 dollar un an plus tôt. Le consensus était de 78 cents.

Il explique dans un communiqué que la charge exceptionnelle dans sa branche "Produits de consommation" - qui comprend jeux et jouets physiques - est la conséquence d'une "évaluation quantitative intermédiaire" lancée après l'annonce par les Etats-Unis de droits de douane sur toutes les importations, à des niveaux différents suivant la provenance.

Certaines surtaxes sont déjà en vigueur (acier, aluminium) mais le plus gros contingent doit commencer au 1er août.

A l'heure actuelle, environ 50% du volume des ventes de jeux et jouets aux Etats-Unis provient de Chine.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Hasbro progressait de 3,78%.

Les dirigeants du groupe ont choisi de se concentrer plutôt sur les performances du premier semestre dont le chiffre d'affaires a progressé de 7% sur un an à 1,88 milliard de dollars.

Il a profité en particulier de la sortie du nouveau jeu vidéo "Final Fantasy", qui a battu le record de la meilleure sortie pour la branche "Wizards and Digital Gaming". L'activité trimestrielle de cette dernière a bondi de 23% sur un an.

"Le retour de la croissance d'Hasbro sur la première moitié de 2025 est une validation claire que notre stratégie d'entreprise +Playing to Win+ fonctionne", a commenté Chris Cocks, patron du groupe, cité dans le communiqué.

"Grâce à cette dynamique, nous augmentons nos prévisions pour l'ensemble de l'année et positionnons Hasbro pour une croissance soutenue en 2025 et au-delà", a-t-il poursuivi.

"Malgré un environnement macroéconomique fluctuant, la force de notre portefeuille diversifié et les initiatives en termes de rentabilité des coûts soutiennent nos perspectives revues à la hausse", a assuré de son côté Gina Goetter, directrice financière, citée dans le communiqué.

Le chiffre d'affaires annuel, à changes constants, devrait donc augmenter autour de 5%, alors que les dirigeants escomptaient auparavant une "légère" hausse. A données comparables, sa marge opérationnelle devrait être de 22%-23% (21%-22% auparavant) et son bénéfice d'exploitation être de 1,17 à 1,20 milliard (1,1 à 1,15 milliard auparavant).