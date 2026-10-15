 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

i2S : une croissance de 11,2% sur 9 mois, portée par les ventes à l'international
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 18:33

Ajouter Boursorama à vos sources

i2S a enregistré une hausse de 11,2% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2026, soutenue par la forte progression de ses ventes à l'export ( 19,5%).

L'activité Vision se distingue particulièrement, avec une croissance de 41%, tirée par les performances de Twiga. Les autres activités affichent des tendances globalement favorables, appuyées par des carnets de commandes solides et des perspectives commerciales encourageantes.

Cette dynamique conforte la direction dans ses objectifs de rentabilité pour l'exercice et les semestres à venir.

Dans la numérisation patrimoniale, i2S DigiBook bénéficie d'opportunités commerciales en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud, malgré un environnement plus difficile en Espagne et en Allemagne, où les restrictions budgétaires continuent de freiner les investissements. Le groupe a notamment remporté des contrats pour équiper la bibliothèque numérique de Bagdad et la Bibliothèque nationale d'Afrique du Sud. Il mise également sur le lancement d'un nouveau scanner intelligent pour renforcer sa compétitivité. Le chiffre d'affaires annuel de DigiBook est attendu autour de 7 millions d'euros, avec la possibilité d'atteindre 7,5 millions d'euros si les conditions d'approvisionnement et de livraison le permettent.

De son côté, i2S Orphie devrait réaliser un chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros en 2026, en légère progression de 1%. Les premiers essais encourageants d'une nouvelle technologie en développement laissent toutefois entrevoir une reprise plus soutenue des ventes à partir de 2027.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 934,7 +0,78%
SOITEC
129,85 -7,71%
Pétrole Brent
106,28 +0,16%
TOTALENERGIES
80,21 +0,05%
HAFFNER ENERGY
0,734 -1,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank