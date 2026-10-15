i2S : une croissance de 11,2% sur 9 mois, portée par les ventes à l'international

i2S a enregistré une hausse de 11,2% de son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2026, soutenue par la forte progression de ses ventes à l'export ( 19,5%).

L'activité Vision se distingue particulièrement, avec une croissance de 41%, tirée par les performances de Twiga. Les autres activités affichent des tendances globalement favorables, appuyées par des carnets de commandes solides et des perspectives commerciales encourageantes.

Cette dynamique conforte la direction dans ses objectifs de rentabilité pour l'exercice et les semestres à venir.

Dans la numérisation patrimoniale, i2S DigiBook bénéficie d'opportunités commerciales en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud, malgré un environnement plus difficile en Espagne et en Allemagne, où les restrictions budgétaires continuent de freiner les investissements. Le groupe a notamment remporté des contrats pour équiper la bibliothèque numérique de Bagdad et la Bibliothèque nationale d'Afrique du Sud. Il mise également sur le lancement d'un nouveau scanner intelligent pour renforcer sa compétitivité. Le chiffre d'affaires annuel de DigiBook est attendu autour de 7 millions d'euros, avec la possibilité d'atteindre 7,5 millions d'euros si les conditions d'approvisionnement et de livraison le permettent.

De son côté, i2S Orphie devrait réaliser un chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros en 2026, en légère progression de 1%. Les premiers essais encourageants d'une nouvelle technologie en développement laissent toutefois entrevoir une reprise plus soutenue des ventes à partir de 2027.