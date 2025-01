i2S : le chiffre d'affaires 2024 en hausse de 6%

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - i2S a dévoilé un chiffre d'affaires 2024 en hausse de 6%, ressortant proche de 18 millions d'euros. La société spécialisée dans les solutions d'imagerie a fait état d'une progression de 9,7% de ses ventes à l'export de produits sous marque, atteignant près de 13 millions d'euros (soit 72% du chiffre d'affaires d'i2S vs 70% en 2023). Côté perspectives, i2S compte poursuivre sa feuille de route stratégique, avec l'objectif de doubler son chiffre d'affaires à horizon de 2030,sans dégradation brutale de l'environnement géopolitique et économique au cours des semestres qui viennent.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.