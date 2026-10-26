i2S, lauréate de la Grande Exposition du Fabriqué en France 2026 à l’Élysée avec sa caméra sous-marine Orphie

i2S Innovative Imaging Solutions représentera le département de la Gironde lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France, les 21 et 22 novembre prochains au Palais de l’Élysée.

Le spécialiste dans la conception et la fabrication de solutions d’imagerie y présentera sa caméra sous-marine Orphie, sélectionnée parmi les 104 produits lauréats de cet événement national.



Orphie : l’excellence de l’imagerie sous-marine en eaux turbides :

Reconnues pour la qualité des images obtenues en eaux turbides et la simplicité d’utilisation de leurs solutions vidéo en temps réel, les caméras Orphie permettent d’améliorer significativement la distance de visibilité et sont utilisées par des acteurs internationaux de l’exploration sous-marine.



Selon les modèles, elles fonctionnent jusqu’à 4 000 mètres de profondeur et s’intègrent à différents équipements : véhicules sous-marins téléopérés (ROV) ou autonomes (AUV) et dispositifs destinés aux plongeurs professionnels.



Ces technologies répondent notamment aux besoins critiques d’inspection d’infrastructures immergées et d’équipements sous-marins, dans des environnements où la visibilité constitue un enjeu majeur.



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