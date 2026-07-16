i2S confirme ses ambitions

Le spécialiste des solutions d'imagerie i2S (Innovative Imaging Solutions) a enregistré un chiffre d'affaires de 8,33 millions d'euros au premier semestre 2026, en progression de 12,5% par rapport à la même période de l'an dernier.

Cette performance a été portée par un deuxième trimestre particulièrement dynamique, avec une hausse de 22,5%, supérieure aux attentes du groupe.

Deux activités se sont particulièrement distinguées. La division Vision a vu son chiffre d'affaires bondir de 39%, notamment grâce à la contribution de Twiga, tandis que l'activité Orphie a progressé de 34%. Ces deux pôles ont bénéficié d'une forte dynamique à l'international, où les ventes ont continué de gagner en puissance.

Fort de ces résultats, i2S affiche sa confiance pour la suite de l'exercice. Le groupe entend poursuivre sa stratégie de développement, fondée sur l'innovation, l'expansion à l'international et la croissance externe, tout en visant une croissance organique rentable.

Parallèlement, la société, qui publiera le 24 septembre 2026 ses résultats du premier semestre 2026, poursuit l'étude d'opportunités d'acquisition afin d'accélérer son développement et de renforcer ses positions sur ses marchés.