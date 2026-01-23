 Aller au contenu principal
i2s : chiffre d'affaires 2025 en repli de 6%
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 18:24

En 2025, le chiffre d'affaires 2025 de i2s s'élève à 16,9 millions d'euros, soit une baisse de 6% par rapport à 2024. Cette performance reflète des dynamiques d'activités contrastées explique le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes et d'équipements d'imagerie.

En outre, le chiffre d'affaires réalisé par i2S en 2025 à l'international, affecté notamment par le ralentissement conjoncturel des ventes d'i2S DigiBook, ressort en baisse de 11% par rapport à 2024 à 11,5 MEUR. Malgré cette baisse, les ventes export représentent encore 68% du chiffre d'affaires global d'i2S, contre 72% en 2024 et 70% en 2023.

Malgré un niveau de chiffre d'affaires global en repli par rapport à 2024, l'équipe dirigeante indique "avoir su accélérer la mutation stratégique du groupe et être parvenue à préserver sa rentabilité économique, garantissant ainsi sa capacité à financer sa politique de croissance externe, qui demeure l'un de ses objectifs prioritaires".

Grâce à la mise en oeuvre anticipée (dès le second trimestre) de mesures de gestion rigoureuses privilégiant la rentabilité, i2s anticipe un maintien de la profitabilité en 2025, avec un EBE comparable à celui atteint au cours de l'exercice 2024.

